Власти Ялты установят доску позора возле здания администрации

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе будет установлена доска позора, передает Крыминформ.

Власти Ялты рассказали, хватит ли городу воды на курортный сезон «Владимир Анатольевич Буряк устанавливает доску позора администрации также у входа в администрацию, возле которого расположена городская Доска почета, но с другой стороны», – уточнила она.

Павленко отметила, что на этой доске будут фотографии тех работников администрации и муниципальных предприятий, которые «проштрафились».