Власти Крыма намерены в этом году побить рекорд по туристам

Власти Крыма планируют в этом курортном сезоне побить рекорд по числу туристов, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

В Алуште ужесточат графики подачи воды для местных жителей «Мы уже сейчас идем с приростом по отношению даже к 2019 году на 20%, ожидания серьезные. Я думаю, что мы побьем предыдущий рекорд», — подчеркнул он.

Волченко также отметил, что водная проблема не должна стать препятствием для успешного сезона. По его словам, 88% средств размещения имеют резервные мощности и запасы воды.