Власти Крыма назвали возможную причину массовой гибели птиц

Власти предположили, что могло стать причиной массовой гибели птиц на заливе Сиваш на севере Крыма, передает Крыминформ.

Министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская предположила, что причиной массовой гибели птиц мог стать птичий грипп.

«В тот день, когда это только началось и не вышло в СМИ, специалисты одного из подведов Россельхознадзора взяли тушки птиц для обследования и определения причины их смерти. По предварительным данным, предположительно, причина смерти – инфекционное заболевание птичий грипп», – сказала глава ведомства.