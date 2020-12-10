Власти Крыма не будут снимать мораторий на курортный сбор в 2021 году

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Власти Крыма не планируют снимать мораторий на курортный сбор в следующем году, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

В Крыму рассчитывают отказаться от введения курортного сбора Он подчеркнул, что сейчас и так «достаточно серьезная нагрузка на этот сектор экономики». Министр отметил, что нужны стимулы, а не «дополнительные моменты».

Глава комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал, что соответствующий пакет документов уже направлен в парламент и мораторий будет продлен до 1 мая 2022 года.