Власти Крыма не будут вводить в регионе курортный сбор до мая 2022 года

В Крыму не будут вводить курортный сбор до мая 2022 года. Мораторий продлил Госсовет РК.

Власти Крыма не будут снимать мораторий на курортный сбор в 2021 году Отмечается, что соответствующие поправки к региональному закону «О введении курортного сбора» крымские депутаты приняли в понедельник на заседании парламента сразу в двух чтениях.

«Перенос обусловлен значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии», – отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов.