Власти Крыма не видят оснований для перевода школ на дистанционное обучение

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Оснований для перевода образовательных организаций Республики Крым на дистанционное обучение нет. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Пеньковская отметила, что на сегодняшний день очаги заболеваний зафиксированы в 33 общеобразовательных организациях.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Пока оснований для перевода на дистанционное обучение учеников у нас нет. Мы точечно продолжаем эпидрасследования и принятие мер в очагах».

Тем не менее, стабилизации ситуации за последние 2 недели не наблюдается, отметила главный санитарный врач Крыма.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Очень важно, что у нас нет групповых очагов. И если мы продержимся на этом уровне благодаря соблюдению всех режимных моментов, это позволит системе здравоохранения перестроиться на новый алгоритм оказания медицинской помощи по амбулаторному лечению на дому».