Власти Крыма обязали санатории и отели иметь трехдневный запас воды

Средства размещения в Крыму должны иметь трехдневный запас воды. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Специалист рассказала о ситуации с водой в Крыму «Санаторно-курортным организациям поручено обеспечить трёхдневный запас воды для хозяйственных и бытовых нужд. Все работающие средства размещения уже имеют такой запас», – подчеркнул он.

Ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что выпавший за последние дни снег в горах полуострова сможет пополнить водохранилища, которые питают Ялту и Симферополь.