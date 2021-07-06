Власти Крыма оплатят аренду жилья владельцам разрушенных домов под Бахчисараем

Власти Крыма оплатят аренду жилья сроком на один год для людей, чьи дома были разрушены во время паводка в Бахчисарайском районе. Об этом во время заседания регионального Совета министров сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Пять домов в Бахчисарайском районе утрачены полностью – восстановлению не подлежат. Вчера договорились, я сказал, что помогу снять пять домовладений или квартир. Достойное в этой ситуации жилье. На год все это оплатим. И за это время ищем возможности для расселения. Поэтому ни один человек сейчас не должен остаться без поддержки – это основная задача. Ну и скорость доведения выплат в Бахчисарайский район – на этой неделе все должны соответствующие выплаты получить».

Напомним, в минувшие выходные дни в Бахчисарайском районе выпало две месячные нормы осадков. В результате разгула стихии сошли два селя, две реки вышли из берегов. Подтоплено 108 домов. Один человек погиб. Нанесённый стихийным бедствием ущерб власти продолжают подсчитывать.