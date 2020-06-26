Власти Крыма попросили отменить ряд требований к работе курортных организаций в период пандемии

На полуострове некоторые рекомендации Роспотребнадзора считают невыполнимыми

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Власти Крыма попросили правительство РФ исключить ряд требований к работе санаторно-курортного комплекса в период пандемии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики.

Сергей Аксенов отметил, что некоторые требования ведомства большинство организаций выполнить не смогут. Так, власти республики хотели бы исключить обязательное тестирование на COVID-19 для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и для туристов, приезжающих в регион.

Кроме того, власти полуострова просят отменить норму, которая обязывает превратить объект отдыха в обсерватор в случае выявления зараженного коронавирусом. При этом в Крыму, как отметил глава РК, понимают важность соблюдения санитарных норм.

Также Сергей Аксенов обратил внимание на рекомендации, связанные с работой пляжей.

-Согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям, — написал Аксенов.

Глава республики в завершении своего поста добавил, что сейчас республиканские власти ждут решения федерального центра. Сергей Аксенов попросил всех представителей курортного бизнеса в течение двух дней сообщить, какие еще требования Роспотребнадзора являются невыполнимыми и мешают возобновлению работы.