Власти Крыма посетят стройки и проконтролируют ход работ

Власти Крыма проверят ход выполнения работ на стройках, передает пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова.

«Совместно с председателем Совета министров Юрием Гоцанюком будем выезжать на объекты с 21 июля. Мероприятий по стройкам много, поэтому для их успешной реализации требуется жесткий и регулярный контроль, а также добросовестное отношение заказчиков и подрядчиков к своей работе», – отметил Аксенов.

Глава РК подчеркнул, что бюрократические проволочки не будут являться уважительной причиной срыва сроком сдачи объектов. Аксенов посоветовал заказчикам прикладывать максимальные усилия и решать все проблемные вопросы в текущем режиме.