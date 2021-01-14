Власти Крыма продлили запрет на массовые гуляния до 1 февраля

В Крыму продлили запрет на банкеты, корпоративы и другие массовые гуляния до 1 февраля. Поправки внесены в соответствующий указ главы РК.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у более чем девяти тысяч человек «В период с 20 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом, в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения», – уточнили в тексте документа.

Кроме того, продлен запрет и на проведение культурно-массовых мероприятий в ТРЦ, спортивных комплексах и т.д.