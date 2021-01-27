Власти Крыма прокомментировали продажу винзавода «Коктебель»

Власти Крыма считают, что передача винзавода «Коктебель» в частную собственность — новый этап становления и развития предприятия, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на вице-премьера правительства РК — министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина.

Госимущество винзавода «Коктебель» ушло на аукционе за 110 млн рублей Он подчеркнул, что владельцы предприятия работают уже более шести лет и за это время хорошо себя зарекомендовали.

«За время работы проведена модернизация, приобретено необходимое производственное оборудование, восстановлен емкостной парк и начат выпуск винодельческой продукции, которая включает 38 наименований, в том числе такие знаменитые вина как «Мадера», портвейны, мускаты. Завершено строительство и начата работа нового купажного цеха емкостью 100 тыс.дал. (декалитров — ред.). С 2019 года начата закладка новых виноградников — посажено 77 га винограда сорта Пино Черный и Каберне-Совиньон», — подчеркнул вице-премьер.