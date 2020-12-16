Власти Крыма проведут рейды по выявлению запрещенных корпоративов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе будут проводиться социальные рейды по выявлению корпоративных мероприятий, запрет на которые вступает в силу с 20 декабря.

На границе Крыма с Украиной задержали более 70 нарушителей антиковидных мер «Контроль будет усилен», – подчеркнул Аксёнов.

В свою очередь глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что за неделю было принято четыре решения о назначении штрафов в размере до 200 тысяч рублей за нарушение противоэпидемических правил.