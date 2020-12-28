Власти Крыма считают, что региону нужен кэшбэк в осенне-зимний период

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Республика Крым заинтересована в том, чтобы программа туристического кэшбэка существовала и далее, передает Крыминформ со ссылкой на председателя комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

Туристы из 118 стран мира посетили Крым за 10 месяцев этого года — Черняк Он уточнил, что в этом сезоне более 300 тысяч соотечественников отдохнули в Крыму по этой программе. Они потратили более 6,5 млрд рублей, вернули им 1,2 млрд рублей.

«В среднем диапазон затрат был 25-35 тысяч рублей на человека на тур, лечебный – от 30 тысяч рублей, на экскурсии – 15 тысяч рублей», — уточнил Черняк.