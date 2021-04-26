Власти Крыма сообщили, сколько надо времени для строительства игорной зоны

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строительство игорной зоны в поселке Кацивели под Ялтой займет около полутора-двух лет, передает Крыминформ.

Константинов: будущая игорная зона в РК будет его архитектурным украшением «Коллеги определили уже способ реализации. … Знаю, что в мае основные процедуры должны быть завершены», – сообщил он.

Аксенов также отметил, что сейчас решается вопрос о приобретении имеющихся на выделенной под строительство игорной зоны земле капитальных строений для их сноса. Такая мера необходима для последующего строительства нового комплекса.