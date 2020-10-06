Власти Крыма заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы

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На сегодняшний день Крыму сложилась катастрофическая ситуация на рынке труда. Об этом заявил спикер регионального парламента Владимир Константинов на заседании Совета министров Республики во вторник 6 октября.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ, председатель Государственного Совета Республики Крым: «У нас на рынке труда сложилась катастрофическая ситуация. Дефицит рабочей силы по предварительным данным порядка 10 тысяч человек. Этих людей невозможно привезти из-за пандемии, очень много ограничений как в регионах, так и у нас».

По словам Владимира Константинова, этот фактор нужно иметь в виду, планируя реконструкцию и строительство новых объектов.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ, председатель Государственного Совета Республики Крым: «Нужно планировать аппетиты в рамках того, что мы имеем сегодня. Если планируется тот или иной объект, нужно определять приоритеты, а не набирать один за другим объекты, на которые мы не найдем ни подрядчиков с людьми, ни людей без подрядчиков».

Глава Государственного совета Крыма подчеркнул, что республиканскому Министерству строительства и архитектуры вместе с муниципальными органами в власти в регионе «балансировать» нужно уже сейчас, правильно расставляя приоритеты.