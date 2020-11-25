Власти Крыма заявили о возможном выходе на плато по COVID-19

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Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму возможно вышел на плато за последние три недели. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на полуострове сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. Она отметила, что ситуация перестала ухудшаться с момента введения в октябре обязательного масочного режима.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Через две недели мы начали отмечать стабилизацию ситуации, мы говорим сейчас, скажем так о том. Я боюсь сказать, что мы находимся на плато, но тем не менее цифры заболеваемости об этом свидетельствуют. И темпы прироста за последние три недели самые маленькие по сравнению с теми, которые фиксировались с августа месяца».

Наталья Пеньковская отметила, что до начала массовой иммунизации против COVID-19 все введённые ограничения в республике Крым необходимо сохранить.