Власти не приняли решение о строительстве в Крыму опреснительной установки

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство опреснительных установок в Крыму рассматривается, как крайняя мера, передает Крыминформ.

Он уточнил, что принятых оперативный решений, которые касаются водоснабжения в регионе, хватит на ближайшее время.

«Те объемы работ, которые на сегодняшний день мы выполняем, они на этот год проблему снимут. На этот и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительным поиском воды с учётом развития и территорий. Сегодня мы обсудили вопрос бурения со дна Азовского моря, мы там ищем воду и возможность её подачи. Смотрим, какие дополнительные водозаборы есть. Пока держим в плане, но ещё не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Как крайний вариант, но она у нас тоже в программе есть», – сообщил вице-премьер.