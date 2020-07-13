Власти обсудят с севастопольцами реконструкцию сквера у Собора Петра и Павла

Власти Севастополя проведут общественные слушания по реконструкции сквера у Собора Петра и Павла. Об этом на аппаратном совещании в местном Правительстве рассказал заместитель губернатора Владимир Базаров. Во время доклада он отметил, что на этот год запланирована реконструкция четырнадцати скверов нашего города.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя:

«- По скверу Петра и Павла мы сейчас дорабатываем проект о сохранности объекта культурного наследия.

— Сделаем слушания и потом начнём, да?

— Сам объект культурного наследия мы не трогаем, но коль мы находимся в охранной зоне, сейчас дорабатываем проект и после слушаний выходим на физические работы».

Средства на необходимые работы по объектам будут выделяться из двух источников финансирования. Пять намеченных общественных пространств отремонтируют в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Ещё 9 парков и скверов будут отремонтированы по первому соглашению с Правительством Москвы, отметил Владимир Базаров.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя: «У нас есть второе соглашение, в рамках которого у нас предусмотрены не совсем парки и скверы, но значимые общественные территории. Их всего 12 запланировано на этот год. Туда входят скверы 1-го, 2-го, 3-го, 5-го бастионов. Это исторические пространства, которые требуют не только благоустройства, но и реставрации объектов. Это хоры Херсонеса №1, №2, №3, благоустройство сквера на площади 50-летия СССР, он требует у нас давно вмешательства».

Вице-губернатор также подчеркнул, что на очереди в рамках поручения Президента – реконструкция обелиска Штык и Парус.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя:

«- Его надо реконструировать и реставрировать, у нас готов проект.

— Штык и Парус. У нас экспертизу завершил проект?

— Он прошёл археологическую экспертизу Севнаследия, соответственно, сейчас заходит на экспертизу обычную, на сметную стоимость.

— Он в нашем подразделении будет?

— Это по соглашению с Москвой планируем сделать».

Владимир Базаров отметил, что все скверы, где завершаются работы, передаются на содержание в ГБУ «Парки и скверы».