Власти обсудят с севастопольцами реконструкцию сквера у Собора Петра и Павла

Власти Севастополя проведут общественные слушания по реконструкции сквера у Собора Петра и Павла. Об этом на аппаратном совещании в местном Правительстве рассказал заместитель губернатора Владимир Базаров. Во время доклада он отметил, что на этот год запланирована реконструкция четырнадцати скверов нашего города.
ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя:
«- По скверу Петра и Павла мы сейчас дорабатываем проект о сохранности объекта культурного наследия.
— Сделаем слушания и потом начнём, да?
— Сам объект культурного наследия мы не трогаем, но коль мы находимся в охранной зоне, сейчас дорабатываем проект и после слушаний выходим на физические работы».
Средства на необходимые работы по объектам будут выделяться из двух источников финансирования. Пять намеченных общественных пространств отремонтируют в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Ещё 9 парков и скверов будут отремонтированы по первому соглашению с Правительством Москвы, отметил Владимир Базаров.
ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя: «У нас есть второе соглашение, в рамках которого у нас предусмотрены не совсем парки и скверы, но значимые общественные территории. Их всего 12 запланировано на этот год. Туда входят скверы 1-го, 2-го, 3-го, 5-го бастионов. Это исторические пространства, которые требуют не только благоустройства, но и реставрации объектов. Это хоры Херсонеса №1, №2, №3, благоустройство сквера на площади 50-летия СССР, он требует у нас давно вмешательства».
Вице-губернатор также подчеркнул, что на очереди в рамках поручения Президента – реконструкция обелиска Штык и Парус.
ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя:
«- Его надо реконструировать и реставрировать, у нас готов проект.
— Штык и Парус. У нас экспертизу завершил проект?
— Он прошёл археологическую экспертизу Севнаследия, соответственно, сейчас заходит на экспертизу обычную, на сметную стоимость.
— Он в нашем подразделении будет?
— Это по соглашению с Москвой планируем сделать».
Владимир Базаров отметил, что все скверы, где завершаются работы, передаются на содержание в ГБУ «Парки и скверы».