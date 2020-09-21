Власти планируют за два года освободить Крым от самостроев

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Власти Крыма планируют решить до 2023 года проблему самовольного строительства, передает пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК, ссылаясь на замминистра ведомства Никиту Тарасова.

В Ялте возбудили уголовное дело за самострой Напомним, что на данный момент на полуострове около 2000 объектов включены в список самовольного строительства, а решение о сносе принято только по 50 стройкам.

Тарасов отметил, что на данный момент возможности властей снести объекты незаконного строительства существенно ограничены, что «тормозит процесс очищения Крыма от самовольной застройки».

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