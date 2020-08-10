Власти пока не планируют закрывать Севастополь из-за COVID-19

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Снова закрывать Севастополь из-за пандемии COVID-19 власти пока не планируют. По мнению временно исполняющего обязанности губернатора города Михаила Развожаева, ситуация остаётся на контролируемом уровне, а новые случаи заболеваний объясняются разгаром курортного сезона. Об этом пишет новостной портал ForPost, ссылаясь на интервью главы города в эфире СТВ.

«Мы продолжаем выявлять заболевших. Сейчас город открыт: огромное количество туристов из многих регионов страны. Но наша система здравоохранения подготовлена. Мы спокойно с этой динамикой справляемся. И если она будет сохраняться, то никакого закрытия города не предполагается», – заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.Одна из главных тем обсуждений сейчас по всей стране – начнётся ли новая волна коронавируса, добавил глава города. Подобные ожидания связаны с сезонностью — осенним гриппом и похолоданием. В свою очередь, Михаил Развожаев считает, что закрывать город, когда туристический сезон будет заканчиваться – в сентябре или октябре, тоже не нужно.«Президент поручил сделать тотальную вакцинацию, мы сейчас будем этим заниматься. Я авторитетно заявляю, что мы с ситуацией справляемся. И что планов закрыть всю сферу услуг у нас нет. И надеюсь, мы никакого дополнительного урона экономике города мы не нанесем», – подчеркнул врио губернатора.