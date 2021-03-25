Власти поручили посчитать стоимость строительства транспортного обхода Ялты

Власти Крыма сообщили, что стоимость строительства транспортного обхода Ялты будет определена до конца года, передает Крыминформ, ссылаясь на вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова.

В Ялте стартовал ремонт муниципальных дорог Потенциальный подрядчик — компания «ВАД».

«До конца текущего года будет полностью подготовлен блок изысканий, сформирована предельная стоимость объекта. Плановый срок захода в экспертизу – декабрь текущего года: (срок) объективный – крайне непростая дорога, горная, четырехполосная. Плановый срок выхода из экспертизы – март 2022 года», – рассказал Кабанов, добавив, что проект крайне непростой.