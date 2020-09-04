Власти предлагают «поить» Симферополь тайганской водой постоянно

Власти рассматривают вариант обустройства стационарного водовода с Тайганского и Белогорского водохранилищ в Симферополь взамен временного. Об этом сообщил замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров, сообщается на официальном сайте профильного ведомства.

«Совместно с регионом этот вариант обсчитаем и рассмотрим строительство стационарного водовода, который будет работать на постоянной основе», – отметил он.

Замминистра напомнил, что ранее вода из Тайганского водохранилища снабжала восток полуострова, однако в этом не будет необходимости, когда, как обещают власти полуострова, будет введён в эксплуатацию водовод из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.