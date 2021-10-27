Власти примут меры для возвращения «скифского золота» в Крым – Песков

Власти проанализируют решение суда Амстердама о «скифском золоте» и предпримут юридические действия для возвращения коллекции в Крым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

СК организует проверку из-за невозвращения «скифского золота» в Крым «Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса», – сказал Песков.

Напомним, что во вторник Апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче «скифского золота» в пользу Украины. После оглашения решения судья заявил, что оно может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.