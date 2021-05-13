Власти рассказали, когда в Евпатории откроют набережную Терешковой

Вице-премьер РК Евгений Кабанов заявил, что стоимость реконструкции набережной Евпатории увеличилась до миллиарда рублей, передают «РИА Новости (Крым)».

В Евпатории отремонтируют Лазурную набережную и аллею в парке Фрунзе «Набережная стала дороже более чем на 400 млн. рублей, ее полная стоимость составляет уже около миллиарда рублей», — уточнил он.

Отмечается, что экспертиза будет получена в августе текущего года, а работы возобновлены в сентябре. Полностью завершить ремонт планируется к началу следующего курортного сезона.