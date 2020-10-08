Власти РФ направят в Крым более пяти млрд рублей на решение водной проблемы

Власти РФ выделят Крыму и Севастополю более пяти миллиардов рублей на решение проблем с водоснабжением и ремонт сетей, передает Крыминформ, ссылаясь на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Власти РФ разработали план по решению проблемы с водой в Крыму «Выделим Республике Крым и Севастополю почти пять млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения. Еще свыше 870 млн рублей направим на капитальный ремонт сети водоснабжения, которая находится в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», – подчеркнул Мишустин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в России разработали проект плана по обеспечению водоснабжением Крыма и Севастополя.