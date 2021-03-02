Власти РФ обсудят с руководством Крыма застройку Форосского парка — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о ситуации, которая происходит в Крыму с парком Форос, передают «РИА Новости (Крым)».

Песков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским Напомним, что на территории парка планируется постройка нового детского лагеря.

«Нет, я, честно говоря, не видел такого обращения, не слышал про него, и первый раз сейчас от вас слышу. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма», — сообщил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, поступали ли в Кремль обращения от жителей Крыма в связи с вырубкой парка Форос.