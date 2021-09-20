Власти РФ разрешили Крыму подписать соглашение о сотрудничестве с Никарагуа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил крымским властям подписать соглашение о сотрудничестве с МИД Никарагуа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласиться с предложением Совета министров РК о заключении соглашения между Советом министров Республики Крым и министерством иностранных дел Республики Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве», – сказано в тексте документа.

Напомним, что ранее во время визит посла Никарагуа в РФ в Крым он передал главе РК Сергею Аксенову пакет документов для подписания.