Власти РФ выделят на ремонт водоводов в Крыму два млрд рублей

Власти РФ выделят более двух миллиардов рублей на ремонт водоводов в Крыму, чтобы обеспечить надежную подачу питьевой воды, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В Крыму на ближайшие два года решили проблему с водой — Хуснуллин Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что это финансирование позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Крыма, а также добавил, что обновление коммунальной инфраструктуры РК идет в ускоренном порядке.

Также Мишустин сообщил, что еще порядка двух миллиардов рублей планируется направить Севастополю, но уже на другие нужды. Средства пойдут на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов.