Власти РФ выделили Крыму 124 млн рублей на ремонт школ после потопов

Власти РФ выделили Крыму 124 млн рублей на ремонт школ после июньских потопов в Керчи и Ялте. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

В Ялте «ударными темпами» восстанавливают разрушенные потопом территории На выделенные деньги должен быть проведен капитальный ремонт 16 образовательных организаций, которые пострадали в результате ЧС на территории Крыма. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации.

Доклад по итогам контроля за целевым и эффективным использованием выделенных средств минпросвещения должно предоставить до февраля 2022 года.