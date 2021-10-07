Власти Севастополя изымут 28 участков для реконструкции развязки «Огурец»

Городские власти приступают к реконструкции важнейшей транспортной развязки Севастополя – кругового перекрёстка улицы Хрусталёва, Камышового, Городского и Монастырского шоссе, а также проспекта Генерала Острякова. В простонародье – знаменитой развязки «Огурец». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Приступаем к работам, связанным с реконструкцией так называемого «Огурца» – нашей развязки, которая запирает сейчас Камышовое шоссе. Соответственно, понятно, что Камышовое шоссе поехало – теперь «Огурец» у нас такая точка преткновения».

По словам главы региона, реконструкция важнейшей транспортной развязки будет производиться за счёт федеральной целевой программы. Для начала работ необходимо выкупить несколько земельных участков, принадлежащих частным лицам.

ОКСАНА КУЗНЕЦОВА, директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя: «Общее количество участков – 28. Общий объём площади – почти семь тысяч квадратных метров. Проговорили со всеми владельцами, порядок разъяснили».

Михаил Развожаев поручил провести изъятие земельных участков в «корректном» формате, чтобы максимально сократить сроки начала фактической реконструкции важнейшей транспортной развязки Севастополя.