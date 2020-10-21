Власти Севастополя изымут 93 участка для строительства медкластера

Фото: pixabay

Власти Севастополя изымут 93 земельных участка, которые сейчас предусмотрены под ИЖС, для строительства в районе Фиолентовского шоссе медицинского кластера. Уже определили границы отведённой территории, её площадь – 59,4 га. В среду, 21 октября, на заседании Правительства города чиновники принимали постановление об утверждении документации по планировке территории.

Рабочие проекты предусматривают озеленение и компенсационные высадки – деревьев обещают посадить в два раза больше, чем вырубят.

Напомним, в медкластер планируют включить несколько новых современный учреждения здравоохранения – Онкоцентр на 180 коек, Больницу скорой медицинской помощи на 450 коек, Инфекционную больницу на 200 коек, подстанция Севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, психиатрическая больница на 220 коек, лабораторный корпус городского бюро судебно-медицинской экспертизы, медицинский колледж с общежитием и котельная, которая будет обеспечивать эти объекты.