Власти Севастополя намерены создать на полигоне ТБО технологичный экотехнопарк

Создать на базе полигона твёрдых бытовых отходов современный технологичный экотехнопарк. Подобную инициативу губернатор города Михаил Развожаев обсудил с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым. Проект подразумевает полный цикл переработки мусора. 23 апреля на полигоне ТБО обсудили перспективы предложенной модели развития инфраструктуры города.

Создание полноценно работающего технологичного экотехнопарка в Севастополе – задача приоритетная. В своём нынешнем состоянии полигон твёрдых бытовых отходов медленно, но верно подходит к своей критической отметке, резюмирует губернатор Михаил Развожаев. А потому переговоры о создании мусороперерабатывающего комплекса ведутся постоянно.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Конечно, ещё запасы мощности полигона имеются, но, тем не менее необходимо переходить к современным системам сортировки, переработки, хранения отходов».

Для реализации подобной задумки потребуется разработать соответствующую методологию и найти инвестора. Подобные комплексы зачастую требуют серьёзных финансовых инвестиций.

ДЕНИС БУЦАЕВ, генеральный директор Российского экологического оператора: «Мы договорились, что итогом нашей совместной работы должны стать предложения, которые мы направим в Правительство для поддержки инвестиционных планов, технологических и нормативных планов по построению указанной системы. Считаем, что есть очень хорошие шансы сделать хороший «пилот» не только на полуострове, но и в стране».

В будущем подобный комплекс сможет обеспечить не только утилизацию, но и переработку отходов во вторичное сырьё. Его в дальнейшем можно будет использовать в определенных отраслях народного хозяйства.

ДЕНИС БУЦАЕВ, генеральный директор Российского экологического оператора: «Об этом говорил Президент на недавнем послании, когда говорил об экономике замкнутого цикла. Мы также эту концепцию защищаем в Правительстве Российской Федерации»

Денис Буцаев подчеркнул, что Крым — это особенное место: и с геополитической, и с исторической, и культурной точки зрения. Полуостров объединяет два субъекта, и к построению системы обращения с отходами на этой территории нужно подойти инновационно. Он также заявил, что уже в этом году планируется заключить инвестиционное соглашение по реализации данного проекта.

Кирилл Попов, «Севинформбюро»