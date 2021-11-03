Власти Севастополя настроены завершить реконструкцию стадиона «Горняк» до конца 2021 года

Реконструкцию стадиона «Горняк» намереваются завершить до конца текущего года. Эту информацию в очередной раз подтвердил директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов. Сейчас чиновники находятся в поисках дополнительного финансирования для окончания работ.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Горняк – это боль Департамента капитального строительства. Но мы обещали жителям Балаклавского района, что этот стадион мы завершим в срок, невзирая на то, что сейчас положительное заключение государственной экспертизы показало, что объект всё же недофинансирован в полном объёме. Несмотря на это, мы предпринимаем все усилия, чтобы в этом году объект ввести в эксплуатацию».

Отметим, стадион «Горняк» закрыт на реконструкцию уже четвёртый год. Его достаривает уже третий подрядчик. На определённом этапе выяснилось, что проект нуждается в доработке. Самой громкой ошибкой стал тот факт, что при наличии подземных вод на территории «Горняка», под ареной планировалось обустроить парковку. Документацию пришлось корректировать и отправлять на повторную государственную экспертизу. Сейчас готово устройство основания стадиона. Подрядчик приступил к укладке искусственного газона.