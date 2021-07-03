Власти Севастополя обещают заменить аварийный водопровод на ул. Киянченко

Аварийный водопровод на улице Киянченко обещают заменить в четвёртом квартале нынешнего года. Соответствующая информация содержится в ответе Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя на информационный запрос телеканала «НТС». Что же касается канализации, отсутствие которой является одной из важнейших проблем местных жителей, на данный момент ведутся проектно-изыскательские работы для создания самотечных сетей. Как уточнили в Горхозе, документация направлена на прохождение государственной экспертизы. Непосредственно строительство начнётся, когда проект будет одобрен, и заключён контракт с подрядчиком.

Напомним, ранее жители домов по улице Киянченко обратились в редакцию «НТС». Несмотря на то, что эта улица находится в самом центре Севастополя, местные жители десятилетиями ждут создания городской канализации. Стоками пропитан весь грунт, зловонные лужи скапливаются в глубоких ямах на дороге. При этом, «Водоканал» вместо того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, просто пригрозил местным жителям Роспотребнадзором, Севприроднадзором и Природоохранной прокуратурой, если те не перестанут сливать сточные воды.