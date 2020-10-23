Власти Севастополя объяснили сложившуюся из-за COVID-19 ситуацию в городе

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не было первой волны заболеваемости COVID-19 минувшей весной. Тогда власти смогли локализоваться за счет профилактических мер, передает «Новый Севастополь».

В Севастополе COVID-19 подтвердился у 58 человек за сутки «Первой волны в Севастополе не было. Сейчас фактически мы попали в ситуацию роста заболевающих ежедневную с приростом, которая была весной во многих регионах», – уточнил он.

Губернатор рассказал, что в городе создаются дополнительные коечные мощности в инфекционной больнице.