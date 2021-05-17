Власти Севастополя обсудили антитеррористическую безопасность в школах

В Севастополе прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Как сообщает пресс-служба городского Правительства, в нём приняли участие губернатор Михаил Развожаев, начальник УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, представители местной исполнительной и законодательной ветвей власти, Черноморского флота и силовых структур. Речь шла об обеспечении антитеррористической безопасности образовательных учреждений города и о противодействии распространению идеологии терроризма.

Глава Севастополя поручил уделить особое внимание регулярному обучению лиц, ответственных за безопасность школьников и воспитанников детских садов. Кроме того, он отметил необходимость разъяснительной работы среди учащихся и мониторинга информационной среды.