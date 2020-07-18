Власти Севастополя погасят долги по зарплате перед сотрудниками ГУП «Городской АЗК»

Правительство Севастополя погасит долги по зарплате сотрудникам обанкротившегося при экс-губернатора Дмитрии Овсянникове ГУПа «Городской автозаправочный комплекс». Документ о выделении бюджетных средств из резервного фонда поддержали на заседании в пятницу. Во время доклада заместитель директора Департамента городского хозяйства Андрей Анохин сообщил, что предприятие не выплачивало зарплаты свои сотрудникам с февраля по май этого года из-за отсутствия средств на счетах.

АНДРЕЙ АНОХИН, заместитель директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Образовалась задолженность в размере 4 миллиона 229 тысяч. Поэтому мы просим о выделении данных средств».

Чиновник сообщил, что сейчас штат сотрудников предприятия составляет 20 человек. 9 из них трудятся в административно-управленческом аппарате, ещё 11 – сторожами. Андрей Анохин пояснил, большое количество людей, следящих за объектами ГУПа тем, что частное охранное агентство, работавшее до этого – отказалось сотрудничать без своевременной оплаты. Заместитель главы профильного Департамента отметил, что в ближайшее время планируется сократить штат «Городского АЗК» на две единицы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Зарплаты надо гасить, единственное 11 человек административного персонала там зачем, мне не очень понятно. Поэтому посмотрите там. Там руководитель и бухгалтер, зачем остальные. Предприятие не функционирует и всё».

Вице-губернатор Владимир Базаров отметил, что оставшееся на предприятии имущество находится в удручающем состоянии.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя: «Мы сейчас провели оценку стоимости и аренды всего этого имущества и надеемся к сентябрю сформировать доходную базу для аппарата. Там кроме заправок ещё есть нефтебаза. Её нужно демонтировать полностью. Сдать на металлолом, потому что восстановить её невозможно».

Владимир Базаров подчеркнул, что крупные автозаправочные сети готовы арендовать имущество «Городского АЗК» даже с обветшалым оборудованием. Однако первоочередной интерес у них – именно земля, где расположены объекты обанкротившегося предприятия. Напомним, команду экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова подозревают в искусственном банкротстве ГУП «Городской автозаправочный комплекс». Затем часть имущества, восемь автозаправок и два административных здания на улице Керченской, были проданы за бесценок, как в октябре 2019-го выразился нынешний вице-губернатор Денис Солодовников – «по цене одной заправки».