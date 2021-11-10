Власти Севастополя посчитали нецелесообразной покупку нового пассажирского парома

Фото: Алёна Назаркина

Правительство России утвердило распоряжение, согласно которому Севастополь не получит новый автомобильно-транспортный паром. Его планировалось закупить в рамках программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта, передает новостной портал ForPost.

«Изменения в программу вносятся в части исключения одной единицы самоходного автомобильно-пассажирского парома для поставки в 2021 году в связи с отсутствием потребности органов исполнительной власти и транспортных организаций (…) Севастополя в данной технике», – говорится в документе.

Правительство Севастополя считает нецелесообразным закупку нового парома, несмотря на то, что более двух лет назад заявляло о необходимости такого транспортного средства в связи с частыми поломками имеющихся паромов.

«На сегодняшний день в собственности города есть два парома: «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин», полностью соответствующие требованиям и задачам, которые перед ними стоят», – рассказал директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Также глава профильного ведомства уточнил, что желающих участвовать в конкурсе с предъявленным техническим заданием не нашлось. Кроме того, объем финансирования программы в 2015-2021 годах уменьшен на 35,51 млн рублей – до 11,059 млрд рублей. На покупку нового парома планировалось потратить 250 млн рублей

Напомним, сейчас паром «Адмирал Истомин» находится на ремонте. По словам Павла Иено, работы проходят согласно графику.

«Продолжаются ремонтные работы по силовой установке, по электрическим механизмам, кабельным трассам и надстройке. Ожидаем, что до конца года паром закончит ремонт и выйдет», – отметил глава департамента.