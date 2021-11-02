Власти Севастополя предлагают применить «новаторский подход» к строительству доступного жилья

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Власти Севастополя предлагают использовать «новаторский подход» к строительству доступного жилья в городе. Проект постановления о внесении соответствующего законопроекта был одобрен на заседании местного Правительства в понедельник. Далее документ представят на рассмотрение в городском парламенте. Как рассказал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, была создана некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования города Севастополя», а само возведение доступного жилья предполагается производить на средства целевых банковских кредитов.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Таким образом, затраты бюджета на реализацию проектов будет ограничиваться только проведением проектно-изыскательских работ и прохождением государственной экспертизы проектной документацией. Этап производства строительно-монтажных работ будет финансироваться за счёт банков в полном объёме. Также выполнение 214-го федерального закона для получения возможности привлечения средств долевого кредита для строительства объектов Фондом будет создан специализированный застройщик со 100% государственным участием под каждый проект, который будет выступать заказчиком строительства».

Такой застройщик, согласно новому документу, сможет получить земельный участок в безвозмездное пользование для строительства доступного жилья. По словам губернатора Михаила Развожаева, после возведения дома власти смогут выкупать квартиры для реализации государственных программ практически по себестоимости.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Такой механизм достаточно новаторский. Тем не менее, он согласован Министерством строительства Российской Федерации и имеет место быть. Он позволит нам уйти от той проблемы, которую мы испытываем, когда на аукционах фактически не можем приобрести ни по одной нашей программе доступное жильё для обеспечения наших граждан. Критерии, какие категории могут приобретать жильё фактически по себестоимости будут разработаны в подзаконном акте, который тоже должен быть представлен в Законодательное собрание».

Глава Департамента капитального строительства добавил, что возведение зданий по новым нормам запланировано уже в 2022 году. Однако сначала изменения в соответствующий закон должны одобрить депутаты. Губернатор города обратился к спикеру Законодательного собрания Владимиру Немцеву с просьбой посодействовать в решении этого вопроса.