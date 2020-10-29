Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до 1 декабря

В Севастополе продлили срок действия режима повышенной готовности до 1 декабря. Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19 «В абзаце первом цифры «31 октября 2020 года» заменить цифрами «1 декабря 2020 года», – уточняется в тексте указа.

Ранее стало известно, что севастопольские власти предложили запретить оказание услуг общественного питания в период с 22:00 до 7:00 и продлить на неделю каникулы в школах — до 15 ноября.