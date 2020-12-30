Власти Севастополя продлили зимние школьные каникулы на неделю

Зимние каникулы в школах Севастополя продлят на неделю, передает «Новый Севастополь», ссылаясь на губернатора города Михаила Развожаева.

В Крыму школьные каникулы продлятся до 10 января «Возможно сейчас принять решение ещё на неделю школьные каникулы продлить, чтобы потом не делать каких-то искусственных перерывов. Может быть, мы посмотрим, весенние каникулы сделаем короче», – уточнил Развожаев.

Он рассказал, что такое решение было принято из-за планов по вакцинации от COVID-19. Так, планируется, что с 11 января в Севастополе начнут прививать от коронавируса учителей.