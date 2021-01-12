Власти Севастополя рассказали, как будут требовать носить маски в транспорте

От пассажиров общественного транспорта будут требовать надеть маску в обязательном порядке. В случае отказа водитель или кондуктор смогут высадить такого пассажира, а в случае отказа выйти из салона – вызвать полицию. Соответствующий регламент озвучил директор Департамента транспорта Павел Иено на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу при Правительстве Севастополя.

В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев поручил жёстко требовать соблюдения мер санитарной безопасности и не начинать движение, пока такой пассажир не выйдет из салона.