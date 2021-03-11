Власти Севастополя решили не создавать реставрационные мастерские

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Реставрационных мастерских, за создание которых боролись севастопольские общественники и эксперты из сфера градостроительства, не будет. Несмотря на то, что ещё недавно казалось: согласие по этому вопросу с властями города достигнуто. Теперь реставрацией поручено заниматься АО «Севастопольстройпроект», пишет новостной портал ForPost.

Идея создания реставрационных мастерских принадлежит аттестованному Министерством культуры реставратору Анатолию Пряшникову. Так хотели решить проблему, которая стала особенно явной в последние годы – реставрацией объектов культурного наследия должны заниматься профильные специалисты, а не обычные строители, которых часто не волнует вопрос сохранения аутентичности. Вопрос о создании подобной организации поднимали каждый раз, когда всплывали явные промахи подрядчиков, работавших с ОКН. Один из таких примеров – капитальный ремонт Сквера у собора Петра и Павла. Тогда глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Вячеслав Горелов заявил, что написал губернатору письмо с предложением создать в городе реставрационные мастерские.

«Мне кажется, если в состав такого бюро войдут люди, которые здесь живут, тонко чувствуют город, знают местные материалы и душевно к городу относятся, мы проблем не будем знать никаких. А сейчас приезжает человек извне – ему надо какую-то проблему решить и сдать работу в срок. Будет он беспокоиться из-за ваших камней?» – подчеркнул Вячеслав Горелов.

Департамент архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя тоже поддержал эту идею. Ещё в июле 2020 года в ответе депутату представители департамента написали, что изучили доводы Пряшникова и согласились, что учреждение будет востребовано. В этом же документе чиновники пообещали Вячеславу Горелову, что «данный вопрос в дальнейшем будет проработан Правительством Севастополя». Однако активных действий не последовало, а позже выяснилось, что в бюджете на 2021 – 2023 года расходы на это не предусмотрены, поскольку нет решения Правительства Севастополя о создании мастерских.

Теперь депутат получил ещё два ответа на свои обращения – от заместителя губернатора Алексея Парикина и губернатора Михаила Развожаева.

Как сообщает вице-губернатор, Правительство изучило возможность создания мастерских и с сожалением констатирует, что выделить необходимые средства в настоящее время не получится. Однако понимает важность инициативы и надеется к ней вернуться «при условиях корректировки лимитов бюджетных обязательств».

«Учитывая актуальность сохранения расположенных на территории Севастополя объектов культурного наследия, а также необходимость комплексного подхода при решении проблем их восстановления, Правительством Севастополя принято решение наделить функциями по выполнению всех видов работ по реставрации объектов культурного наследия АО «Севастопольстройпроект», – говорится в письме, подписанным губернатором Михаилом Развожаевым.

При этом, в 2020 году, когда шла речь о создании АО «Севастопольстройпроект», глава города говорил, что появление новой компании упросит выполнение Федеральной целевой программы. Предполагалось, что со временем предприятие будет заниматься проектирование новых объектов, а вот о реставрации речи не заходило.

«Очень жаль – мне казалось, губернатор понял, что работа с ОКН требует создания специализированной организации, которая будет заниматься только реставрацией, а не общестроительными вопросами», – высказался по поводу решения властей Анатолий Пряшников.

Располагает ли АО «Севастопольстройпроект» необходимым количеством аттестованных специалистов, способных выполнять реставрационные работы, и соответствующей лицензией, ещё предстоит выяснить.