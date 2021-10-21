Власти Севастополя с 30 октября по 7 ноября введут частичный локдаун

В Севастополе с 30 октября по 7 ноября будет действовать режим частичного локдауна. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За сутки в Севастополе коронавирус подтвержден у 302 человек Отмечается, что ужесточение ждет всю социальную сферу, включая культуру и общепит. Будут закрыты также музеи, кинотеатры и театры города.

Развожаем объяснил, что такое решение принято для того, чтобы в нерабочие дни люди сидели дома и цепочки контактов остановились. Это, по его словам, поможет сбить волну и скорость распространения инфекции.