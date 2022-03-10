Власти Севастополя сняли ограничения по заполняемости театров и кинотеатров

Фото: Алёна Назаркина

В Севастополе отменили ряд коронавирусных ограничений. Речь идёт о снятии лимита на заполняемость театров и кинотеатров, а также помещений, где проводятся спортивные мероприятия и экскурсии. Соответствующие изменения внесены 6 марта в Указ Губернатора «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности».

Кроме того, отменено требование о переводе 50% сотрудников на удалённую работу. Для беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями продолжает действовать рекомендация – соблюдать самоизоляцию по месту проживания или пребывания.