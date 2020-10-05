Власти Севастополя со следующей недели вводят ограничения

В Севастополе со следующей недели запрещено проведение массовых мероприятий и активностей, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

COVID-19 заразились еще 28 севастопольцев за сутки «Я понимаю, что многое запланировано и оплачено. На этой неделе те обязательства, которые были взяты, заканчиваем и все, никаких новых мероприятий не планируем», — сообщил он.

Также со следующей недели кинотеатры и театры города могут продавать на новые программы только половину билетов и только с учетом шахматной рассадки.