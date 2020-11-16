Власти Севастополя: в городе стабилизируется ситуация с COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Власти Севастополя заявили, что в городе наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)».

В Севастополе у 55 человек обнаружен COVID-19 за сутки В городе зафиксировано снижение заболеваемости в 1,38 раза — за прошедшую неделю в Севастополе COVID-19 подтвердился у 406 человек, а неделей ранее показатель был равен 452.

«Точно такая же динамика у средненедельного и среднемесячного темпов прироста. Коэффициент распространения коронавируса составил 0,84. Можно констатировать стабилизацию ситуации», — подчеркнул Кулагин.