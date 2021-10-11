Власти Севастополя введут посещение всех досуговых учреждений по QR-кодам

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В связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией в городе и снижением темпа вакцинации власти Севастополя по рекомендации Роспотребнадзора собираются с 15 октября ввести ряд ограничительных мер. Теперь посещать кафе, рестораны, спортивные секции, салоны красоты, кинотеатры и другие досуговые учреждения можно будет только по прививочному сертификату, ПЦР-тесту или справке о наличии антител.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Обеспечить доступ в рестораны, кафе, столовые, фудкорты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта и организацию досуга граждан, в том числе кинотеатры, работающие вместимостью 50%, театры, библиотеки, музеи и допуск к пешим экскурсиям, совершеннолетних посетителей, только при наличии сертификата о вакцинации».

Полный запрет планируется ввести на проведение детских утренников, посещение кружков и секций дополнительного образования. Исключение сделают только для профессиональных спортсменов, однако также при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки об уровне антител. Кроме того, в Севастополе школьные каникулы начнутся с 18 октября и продлятся до 8 ноября.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Чтобы сейчас у нас коллектив разобщить и с учётом всех ОРВИ, и всех остальных вопросов, начать на неделю раньше. И, соответственно, после празднования Дня народного единства, уже 8 ноября они вернутся все на занятия. В случае чего, весной добавим учебных дней, сделаем короче каникулы, если обстановка будет нормальная».

Работать с детьми смогут лишь те сотрудники, у которых есть QR-код, ПЦР-тест или справка о наличии антител, которой не больше двух месяцев. Предприниматели, работающие в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, транспорта, туризма или торговли должны обеспечить либо 80-процентную вакцинацию сотрудников или организовать тест на коронавирус каждые 7 дней.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Здесь задача руководителя. Либо вакцинируем людей, либо отпускаем в оплачиваемые отпуска. Если нет возможности убедить, то либо тестировать, либо предлагать людям самим предъявлять вместо сертификатов соответствующие документы. Главное, чтобы люди, не имеющие защиту от ковида, не находились в коллективах в этот период».

Все организации обязаны проводить термометрию при входе и не пускать людей с повышенной температурой. Также рекомендуется всех сотрудников старше 65 лет перевести на удалённый режим работы. Более подробные ограничительные меры будут отображены в Указе губернатора, который должны опубликовать до конца недели.