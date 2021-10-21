Власти Севастополя выбирают, где строить дом для детей-сирот

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Власти пока не решили, где строить дом для детей-сирот. Попытка начать работы на улице Кокчетавской ни к чему не привела – жители протестовали против возведения здания на искусственной насыпи и в итоге от идеи отказались. Теперь место для строительства дома для детей-сирот должны выбрать на заседании градостроительного совета, пишет новостной портал ForPost.

Подобрать подходящие участки было поручено сотрудникам Департамента городского хозяйства. В пресс-службе ведомства сообщили: перечень вариантов уже составлен и направлен в Департамент капитального строительства. Его специалисты изучат предложенные участки и возможности по подключению к коммуникациям.